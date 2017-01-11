欣南瓦斯減壓設備 引發安全疑慮

欣南瓦斯在台南市東區裕農路979巷口牆邊設立裸露的瓦斯減壓設備，被居民質疑不安全連署要求遷移。（洪榮志翻攝）

欣南瓦斯在台南市東區裕農路979巷口牆邊設立裸露的瓦斯減壓設備，附近26戶居民擔心交通意外撞擊引爆洩露瓦斯危害安全，連署要求遷移，但都沒有獲得回應，經台南市議員蔡旺詮出面協調後，今天欣南瓦斯同意在1個月之內遷移。

蔡旺詮邀集在地居民及欣南瓦斯在台南市議會協調，市府工務局主任祕書鄒譽名、使管科、企畫科等官員，以及欣南瓦斯副總劉建東、後甲社區協會理事長陳綺雯、住戶代表等多人與會，住戶還在會場掛起「抗議欣南瓦斯危害居民安全」紅布條。

住戶表示，如果裸露的減壓設備不遷移，附近26戶民眾都會覺得隨時可能發生危險，請議員、市府、業者想辦法盡速遷離。住戶還說，2年前新竹發生小貨車撞到新竹瓦斯設在民宅外的減壓站，導致瓦斯漏氣釀成火警，經延燒2個小時，直到房屋燒毀後，火勢才被撲滅，為此新竹瓦斯還連帶賠償144多萬元。

住戶認為，瓦斯減壓設備原設在裕永一街，遭住戶抗議反對，又遷移到裕農路979巷某民宅的圍牆內，但再度遭住戶抗議遷出後，欣南瓦斯竟便宜行事，改設在圍牆外一處轉彎路口附近。

附近住戶發現後，多次要求欣南瓦斯比照裕永一街模式，將減壓設備遷到安全的場所，以免危及他們的安全，但經多次協調都沒有獲得回應，才向議員陳情。

蔡旺詮指出，裕農路979巷的欣南瓦斯減壓設備，鄰近裕永一街T字路口，但因該路口車禍頻傳、大型車輛出入頻繁，加上違規停車嚴重，一旦裸露的減壓設備被車輛撞擊發生氣爆，後果不堪設想，附近住戶也為此經常睡不著覺，心理壓力相當大。

蔡旺詮還說，瓦斯公司裸露的減壓設備，因設置不當被車輛撞擊發生火災或致人命受損，責任相當重大，因此減壓設備的設置地點要安全，設備也要補強被車輛撞擊的安全係數，以確保民眾的安全；市府還應要求所有瓦斯業者清查裸露設備，避免受到不特定因素的破壞。

雙方經協調後，欣南瓦斯同意1個月之內將減壓設備遷離現址，費用由欣南全數吸收；至於遷移地點，則由欣南、市府、蔡旺詮服務處再討論出妥善的位置。

(中時)