謝依涵不判死 邱太三：「有教化可能」應有標準

八里雙屍命案，高院更二審今以被告謝依涵有教化可能，改判無期徒刑，外界質疑「有教化可能」並非刑法規範的量刑標準，法務部長邱太三表示，目前「有教化可能」流於簡單化，被告精神心理評估應有一定程度的標準，司法院、法務部需要努力推動。

(中時)