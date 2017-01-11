民代體檢永康公園多項缺失 工務局允諾改善

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台南市議員林燕祝（中）會同工務局官員體檢永康公園的缺失。（洪榮志攝）

2006年完工啟用的台南市永康公園，因內有蔣經國行館，除吸引不少遊客前往一探究竟，也是在地居民平日休閒運動的主要場地。但因園區的路面有落差，常有民眾失足跌倒，台南市議員林燕祝今天會同官員前往大體檢後，工務局允諾農曆年前改善多項缺失。

林燕祝會同工務局現勘後，發現園區路面雖曾修補，卻未整體施工，導致路中央與兩側出現大約10公分的落差。對此，林燕祝認為，應該刨除舊柏油路再重鋪，而非東補西補，讓路面能夠平坦好走。至於多處照明燈具及護坡邊鐵網破損，也需列表修復，落實門禁維護，提高夜間遊客安全。

此外，公園內平台、入口處柵欄及上下坡處扶手等則因木造材質，風吹雨淋朽壞加劇，遊客觸摸容易刺傷，也應一併處理。

林燕祝還建議，永康公園內擺設不少簡易健身器材，應進一步規畫為專區，發揮更高使用率；如能配合公園植栽綠美化，相信更能嘉惠鄰近社區民眾，對於外地遊客的吸引力也能增加，創造雙贏局面。

陪同會勘的工務局總工程司陳世仁，當場指示承辦人員紀錄相關缺失，除路面部分以最速件辦理俾能在農曆年前完成外，其餘公園設施也將透過開口契約方式，加快辦理作業。

(中時)