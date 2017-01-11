遼寧艦通過台海 陸：不影響兩岸關係
中國大陸外交部副部長劉振民今天說，台灣海峽是兩岸共享的國際水道，中共海軍航空母艦遼寧號在訓練過程中往返台灣海峽「非常正常」，對兩岸關係不會有任何影響。
大陸國務院新聞辦公室下午舉行記者會發表「中國的亞太安全合作政策」白皮書，並邀劉振民出席說明白皮書和大陸的亞太安全合作政策相關情況。劉振民回應中央社記者提問時，作上述表示。
劉振民說，遼寧號是大陸第1艘航空母艦，過去幾年一直在訓練。台灣海峽是大陸與台灣共享的水道，也是國際水道，遼寧號在訓練過程中往返台灣海峽非常正常，「對兩岸關係不會有任何影響」。
不過，劉振民並未證實遼寧號已在今天上午進入台灣海峽向北航行一事。
至於中共海空軍近期頻繁在東海、南海甚至西太平洋海空域從事所謂的「例行訓練」是否有利於大陸推動亞太安全合作，劉振民說，每年這個季節，中共海軍都要在近海或西太平洋有一些「正常的訓練活動」。
劉振民表示，這些訓練活動都是為進一步鍛鍊中共海軍的運作能力，「海軍不能都待在港口裡面，它是需要出去訓練的」。
他說：「這些訓練是正常的，沒有對周邊安全、也沒有對任何國家造成安全影響，所以請大家不要擔心。」
國防部今天表示，中共解放軍遼寧艦已在今早進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。 國防部還表示，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。1060111
(中央社)
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