三星李在鎔 遭南韓檢方涉嫌行賄傳喚
負責調查總統親信干政醜聞的南韓獨立檢察組，將於明天傳喚三星電子副會長李在鎔，全面調查朴槿惠和三星2015年一件併購案之間，是否存在著金權掛勾的幕後不法交易。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，獨檢組發言人李圭(吉吉)今天在記者會上表示，獨檢組決定12日上午9時30分傳喚三星電子副會長李在鎔以行賄嫌疑人身份到案。
據分析，獨檢組對李在鎔進行傳喚調查，意味著獨檢組針對朴槿惠受賄嫌疑的調查接近尾聲。
獨檢組懷疑朴槿惠政府大力支持三星物產與第一毛織合併，三星以此為代價，向崔順實之女、馬術選手鄭尤拉提供資金援助。在此過程中，朴槿惠多次與李在鎔單獨面談，對三星施加壓力。
2015年，三星物產和第一毛織推動合併時，外資對沖基金公司伊里亞德管理公司表示反對，但擁有三星物產10%股權的南韓公營事業「國民年金公團」，則支持三星立場，讓合併案得以促成。
國民年金公團就兩家公司合併投出贊成票僅半個月之後，朴槿惠和李在鎔又進行單獨面談，朴槿惠強烈譴責三星對馬術方面的援助不到位。之後，三星決定向崔順實提供220億韓元（約合新台幣5.88億元）的資金援助。
不過，三星方面強烈否認相關指控並主張，因總統朴槿惠施加壓力，不得不向崔順實提供資金支援。李在鎔去年12月在國會舉行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上表示，三星從未以捐贈或資助為代價享受優惠。1060111
(中央社)
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