106年武陵賞櫻專車 24日開放車票預訂
公路總局與武陵農場今天宣布，今年武陵農場櫻花季2月11日登場，持續到2月28日，每天管制人數6000人，賞櫻專車24日起開放車票預訂。
武陵農場特有的櫻花品種粉紅佳人即將盛開，公路總局與武陵農場今天召開聯合記者會，說明今天武陵櫻花季交通管制及疏運。
公路總局說，武陵農場櫻花季實施總量管制已第5年，今年仍維持每天進人數6000人，包括住宿旅客1800人、一日遊旅客4200人，其中一日遊旅客分團體客1000人及搭公共運輸散客3200人。
公共運輸部分有6條路線，分別從台北轉運站（每天1000人）、台北市府轉運站（每天1000人）、宜蘭轉運站（每天400人）、羅東轉運站（每天300人） 、三星鄉綜合運動場（每天300人）及梨山（每天200人）搭車。
公路總局說，台北及宜蘭出發的武陵專車，24日起在國光客運窗口及超商售票（7-11、全家、萊爾富），梨山至武陵農場的專車，在發車前一天晚上6時至8時，在梨山遊客中心販售。
各路線票價如下：
一、台北-武陵農場：全票730元、優待票450元。
二、宜蘭轉運站-武陵農場：全票610元、優待票310元。
三、羅東轉運站-武陵農場：全票630元、優待票330元。
四、三星綜合運動場-武陵農場：全票520元、優待票280元。
五、梨山-武陵農場：全票160元、優待票80元。1060111
(中央社)
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