封殺台灣藝人？陸國台辦公開回應

近日傳出多名台灣藝人在大陸演出受阻，大陸國台辦發言人馬曉光今天回答記者提問表示，只要是「正常的、健康的交流活動」，都不存在「封殺、干擾和阻撓」的問題。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。

根據大陸的中國台灣網文字直播，在回答大陸媒體記者提問時，馬曉光表示，長期以來，大陸積極鼓勵兩岸的文藝界人士展開交流和合作，且為此提供很多政策上的便利。「只要是正常的、健康的交流活動，都不存在所謂的『封殺、干擾和阻撓』的問題」。

在兩岸經貿方面，馬曉光表示，2016年兩岸貿易略有下降，但基本保持穩定。2016年1至11月，兩岸貿易額為1613.8億美元，年減4.9%，但幅度小於同期大陸整體對外貿易降幅。大陸仍是台灣最大貿易夥伴、最大出口市場和最大貿易順差來源地。

馬曉光表示，大陸加強兩岸經濟合作、鼓勵和支持台商投資的態度沒有改變，重申「絕不允許少數人在大陸賺錢卻支持『台獨』分裂活動，破壞兩岸關係」。

他說，大陸下一步將本著兩岸一家親的理念，研究推出相關政策措施，積極促進在投資和經濟合作領域「加快給予台灣企業與大陸企業同等待遇」，使更多台灣民眾分享大陸發展機遇和成果。1060111

(中央社)