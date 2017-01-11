金門水試所邀你體驗剝蚵 明起開放報名

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金門縣水產試驗所春節「剝蚵體驗趣」活動，明起開放報名。（資料照片，李金生攝）

金門無汙染的石頭蚵，是當地的特產之一。（李金生攝）

金門縣水產試驗所春節「剝蚵體驗趣」活動，明（12）日起一連3天開放民眾報名參加，報名專線：（082）326408，每通電話最多可以報名「1組4人」，額滿為止。

縣水試所將在春節辦理「迎新春浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化展」系列活動，其中「剝蚵體驗趣」將於1月12日、13日登場，體驗內容為每組20斤帶殼牡蠣，採預先報名登記、當日現場繳費方式。報名參加者每人收費50元，可將現場剝取的蚵肉帶回家品嘗。

此次活動各梯次皆為12組，每梯次名額共48人，以組為單位，未滿4人者須與他人併組。體驗者男女不拘，每人限定參加1次。

(中時)