竹市銀行被搶？原來是防搶演習太逼真

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新竹市警察局第二分局，今下午在公道五路兆豐銀行，辦理防搶演練，由偵查隊副隊長陳玉霖、分隊長姜守鼎喬裝搶匪闖入，威脅行員交出百萬現金，但行員堅持不肯，遂開始隨機掃射，趁勢爬上櫃台搶奪。（郭芝函翻攝）

(17:32更新內文)農曆年節將至，鑑於近期全國陸續發生銀行強盜案，新竹市警察局所轄第1、2、3分局，19日、11日、12日分別在北大路三信總社、公道五路兆豐銀行、武昌街郵局，辦理防搶演練，盼藉逼真過程，呼籲業者及民眾，隨時提高警覺，作好相關措施。

「快點把錢交出來！」今下午在公道五路兆豐銀行，由2名搶匪持槍闖入，威脅行員交出百萬現金，但行員堅持不肯，搶匪開始隨機掃射，趁勢爬上櫃台奪取現金，接著警方趕抵，壓制嫌犯，過程相當緊湊，讓現場民眾嚇得錢還沒領，就趕緊躲在一旁，得知防搶演練，才放下心中大石頭。

另武昌街郵局，昨進行防搶模擬時，動作逼真宛如真實情境，歹徒不僅遭民眾謾罵，更差點被路過民眾打，警方表示，防搶演練除加強金融機構員工緊急應變能力，同時結合攔截圍捕實警演練，讓案件發生且嫌犯逃逸時，警方能快速反應，有效打擊犯罪，保護市民財產安全。

(中時)