台南廟會知多少 市府：平均1天3場

我要評比

台南多老街古廟，時見廟會鑼鼓喧天，市府統計，105年全市廟會活動多達1120場，平均1天3場。

府城人都知道，只要例假日出門到鬧區，很難不碰到廟會活動，有些雙向通行路段，被迫變成單向，造成交通嚴重阻塞。

市府民政局統計，台南去年廟會活動高達1120場，多老街古廟的中西區就佔了總數的30%，也就是在這個幅員甚小的行政區，幾乎每天都有廟會，北區則佔總數的15%。

民政局今天宣佈，今年廟會活動都得提出活動交通維持及環境清潔計畫，繞境沿途禁燃及擺放鞭炮，嚴格控管陣頭數量及使用道路寬幅比例，若是市府接到陳情，也會立刻處理。

民政局也正研擬建構廟會活動即時資訊服務系統，讓民眾隨時掌握神轎行經路線。民政局預定今年元宵鹽水蜂炮時試用這套系統，再逐步擴大。1060111

(中央社)