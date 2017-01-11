冷氣團將報到 環署:不會有境外污染物

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(中央社記者余曉涵台北11日電)環保署今天表示，由於華中跟華南會下雨，台北也會下雨，因此這波冷氣團來襲，並不會攜帶境外污染物。

中央氣象局預報，明天下半天起到13日，鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，13日到16日，北部低溫下探攝氏13度。

行政院環境保護署監測及資訊處長張順欽說，這次並不會有境外污染物跟著冷氣團南下。張順欽表示，華中跟華南都有雨，台北也有雨，因此並不會攜帶境外污染物南下。

至於中南部的狀況，則因為大氣擴散條不佳跟臭氧濃度偏高，因此也會產生衍生性污染物，空氣品質也會較差。1060111

(中央社)