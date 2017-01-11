南韓：北韓擁50公斤鈽 可製10枚核武器

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南韓今天指出，北韓擁有武器級鈽約50公斤，足以製造10枚核武器。北韓領導人金正恩上週表示，距平壤試射洲際彈道飛彈已為期不遠。

法新社報導，孤立共產國家北韓已5度核試，並多次試射飛彈。在它尋求發展1套能夠攻擊美國本土武器系統的同時，外界認為它今年計劃大力發展核武。

分析家對於平壤距離充分實現核子野心有多近意見分歧，但都同意自從前領導人金正日2011年12月死亡，金正恩掌權以來，北韓在這方面已有長足進展。

韓聯社指出，南韓國防部指出，據信截至去年底，北韓足以製造約10枚核武器的武器級鈽有50公斤左右，較8年前的40公斤增加。

南韓國防部在每兩年發表一次的白皮書中指出，北韓也擁有「可觀的」能力，可將高濃縮鈾製成武器，但白皮書未估計平壤的武器級鈾庫存有多少。

美國智庫科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）根據對北韓鈽和鈾的估計，去年6月認為平壤核武器總量，已自2014年的10至16枚，增至逾21枚。（譯者：中央社何宏儒）1060111

(中央社)