香港恆生指數小漲0.8％ 直逼23,000大關

我要評比

今日港股開高走開，盤間曾漲196點，以22,941點達近期新高，升破百日線（22,909）。截至收盤，恆生指數升190.5點，報22,935.35點，漲幅0.84％；國企指數報9,733.9點，漲幅0.72％；紅籌指數報3,721.62點，漲幅0.83％，總成交量698億港幣。

值得注意的是，由於市場預期中國今年將提高鋼鐵減產量，預計削減產能5,500萬公噸，高於去年的4,500萬公噸。陸港掛牌鋼鐵股反映市場預期，今日皆表現亮眼。

(工商)