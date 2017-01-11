年金改革 教師發動數百人到中市府陳情
國家年金改革委員會日前公布官版方案，擬將公教人員月退休金起支年齡逐年調整延後！台中市教師職業工會11日發動數百人前往台中市政府陳情；請市長林佳龍向中央轉達「政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續」、「反對退休60歲起支，應給10年逐年微調實施85制」等訴求。
教育局表示，7日舉行的年金改革委員會中區分區會議中，市府已蒐集公務人員及教職員建言，由與會代表轉達年金改革委員會參考；並持續關注改革方向，希望透過理性溝通凝聚共識，建立永續發展的年金制度。
台中市教師職業工會理事長洪維彬說，政府經歷20次年改會後所交出的官版方案，仍要求受僱者「多繳、少領、延後退」，政府完全卸除雇主該有的責任；將年改壓力轉嫁給所有在職教師，顯然不符所有教師期待，該會才發起集體行動，讓教師們可為捍衛自己的年改話語權挺身而出。
台中市教師職業工會提出3大訴求，1.要求政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續；2.反對退休60歲起支，應給10年逐年微調實施85制；3.應保留「由政府負最終支付責任」，確保全市公立高中職以下約2萬名教師權益。
教育局由副局長劉火欽出面代表接受陳情；並允諾針對台中市教師職業工會的訴求，將全部轉達給年金改革委員會。陳情教師高喊市府沒誠意、老師不滿意！
教育局指出，市長過去擔任立委時，曾積極推動《公教人員保險法》修正，促使私校教職人員保險範圍納入生育給付、月退休所得不須扣繳部分作為補充保費，且公保、勞保年資可合併計算；強化對私校老師退休保障，進一步促成退休金年金改革，落實公平正義。
(中時)
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