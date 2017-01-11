財神爺來囉！彰化市長發放70歲以上市民6千元大紅包

財神爺來囉！彰化市公所為表達敬老之意，每年春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施今年邁入第20年，今天市長邱建富巧扮財神爺，不少老人笑呵呵。（吳敏菁攝）

彰化市市長邱建富巧扮財神爺，小朋友舞獅，老人笑呵呵，一片喜洋洋。（吳敏菁攝）

財神爺來囉！彰化市公所為表達敬老之意，每年春節前夕，都會發放給年滿70歲以上長者「春節敬老禮金」大紅包，這項福利措施今年邁入第20年，今天市長邱建富，巧扮財神爺，不少老人笑呵呵，領了紅包也有新年新希望，有說要帶小孫子去兒童樂園，也有要替老伴買個神祕的禮物。

彰化市公所表示，今年可獲領取敬老禮金的長者有2萬352人、每人6000元，合計將發放1億2211萬2000元，市長邱建富表示，發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的意義，更重要的是，展現對長者的關懷與照顧之意。

今天春節敬老禮金頒發儀式，市長邱建富特別邀請了王陳不碟、趙王悅、林吳腰、楊招枝、吳統妹、盧水雲等6人，代表彰化市長者出席參加，探索幼兒園建國園小朋友也舞起小小吉祥獅，一片喜洋洋，不老族開心的說：「過年真好！」現場充滿濃濃年節氣息，邱建富祝福長輩健康、長壽。

彰化市公所訂於18日在各里辦公處或另指定地點發放106年春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲【民國36年以前（含當年）】，在彰化市設籍6年以上的長者【民國99年12月31日以前設籍】且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新台幣6000元及長壽麵線1份，可以歡樂好過農曆春節。

邱建富表示，發放春節敬老慰問禮金，是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

(中時)