蘆洲圖書分館辦證借書 限量免費光明燈
農曆春節將至，為鼓勵民眾多閱讀，即日起到2月12日到新北市立圖書館蘆洲6大分館及6大廟宇閱讀走春，即有機會享有限量免費點燈祈福服務，點亮一整年的好運勢。
新北市立圖書館表示，金雞年即將到來，為鼓勵民眾新的一年多閱讀，蘆洲分館特別與在地的湧蓮寺、保和宮、保祐宮、忠義廟、護天宮、與蘆洲慈惠堂6大廟宇合作，將於春節期間推出「金雞報喜，點燃智慧光明燈」活動。
「金雞報喜，點燃智慧光明燈」活動今天於蘆洲長安分館正式起跑，6大地方廟宇與圖書館攜手合作推廣閱讀，邀民眾讀好書迎接新的一年，擁有新的開始，同時認識地方廟宇文化，感受神明的「加持庇佑」，為新的一年帶來祝福。
此次蘆洲6大廟宇共提供150盞光明燈與文昌燈，包括保佑宮光明燈30盞、忠義廟文昌燈30盞、蘆洲慈惠堂文昌燈30盞、保和宮文昌燈20盞、湧蓮寺20盞文昌燈、護天宮文昌燈及光明燈各10盞。
保和宮同時加碼推出，凡抽中保和宮文昌燈的讀者，106年上下學期成績有達標者，還可以憑成績單領取獎學金。
新北市立圖書館指出，即日起至2月12日止，只要到蘆洲區任一分館辦證借書(新辦證／推薦辦證成功／當次借滿5本書籍，三擇一)，即可參與集章活動，集滿「點」、「燃」、「智」、「慧」、「光」、「明」、「燈」7個字，即可參加抽獎，免費於蘆洲6大廟宇點燈祈福(光明燈或文昌燈)。
活動將於2月15日抽出150位幸運讀者，點亮一整年的好運勢。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)，洽詢電話(02)22851238。1060111
(中央社)
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