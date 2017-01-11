女騎士被壓車底 10多人合力抬車救人網友喊讚！
「好溫暖的畫面」、「台灣最美的風景是人」，台南市永康區中華路與中正南路路口，10日下午發生車禍，一位民眾被壓在一輛轎車底下，10多位路過民眾不由自主停下腳步，並合力抬起轎車將人救出，畫面上傳台南諸事會社臉書社群後，獲得多數網友留言稱讚。
永康分局表示，10日下午3點，永康區中華路與中正南路口，發生女騎士與轎車衝撞車禍，這起車禍起因，經警初步調查，是轎車右轉時疑未禮讓直行機車，導致兩車衝撞，女騎士還卡在轎車車底。
當時情況危急，轎車駕駛立即下車向路人求援，並高喊「有人被壓在車底」，正好那時路口有不少停紅燈的騎士聽到，紛紛停車過來幫忙，附近店家也前來助陣，一下子集合了近20人，還分站在車子周遭，一聲令下，眾人合力抬起車子，更有人提醒，「千萬別放手」。
集眾人之力，轎車馬上被抬起，大家先讓轎車右側騰空，順利讓民眾拉著女騎士的手，並將人拖出車底，後來救護車趕到，立即送醫急救，這件車禍雖造成女騎士肝臟撕裂、胸腔與腳踝骨折，並住進加護病房，但意識清楚，暫無生命危險。
案發後，有網友將搶救畫面放到臉書社團「台南諸事會社」，立刻獲得網友稱讚，網友用「台南是個處處有人情味的地方」、「超溫暖又感動的畫面」等字形容，不過也有網友表示，車禍發生時，最好不要貿然移動傷患，否則會造成二度傷害，應等救護人員到場。
(中時)
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