要把中國國民黨改名？吳敦義發聲明駁傳聞

前副總統吳敦義辦公室發出聲明，駁斥要將「中國國民黨」改為「台灣國民黨」的傳聞。(資料照,黃世麒攝)

前副總統吳敦義辦公室發出聲明，指新北市黃復興黨部主任委員何復明，利用網路散發不實消息，指射吳敦義主張要將「中國國民黨」改為「台灣國民黨」，吳辦發出聲明駁斥，稱「這是極其嚴重的汙衊和扭曲」。

吳辦聲明表示，民國89年中國國民黨敗選，黨內有人提出要將「中國國民黨」改名為「國民黨」，後來不了了之，到了民國93年選舉挫敗，黨內又有人提出同樣建議，基於黨內言論自由，他當時表達可以討論，但是自己的立場十分清楚，中國就是中華民國，「中國國民黨」不應改名，「這是吳敦義從未動搖的堅定信仰，這也是吳敦義一項主張九二共識一中各表的原因，一中就是中華民國！」

聲明表示，「中國二字是資產，不是負債，以目前的國際和兩岸情勢，堅守中華民國更是兩岸和平的關鍵！」

吳敦義聲明，從未主張「中國國民黨」要改名為「國民黨」或「台灣國民黨」，值此國民黨主席選舉的關鍵時刻，洪秀柱主席呼籲參選同志不要網內互打，卻驚見新北市黃復興黨部主任委員何復明在網路惡意散布謠言，製造分裂，「此種卑劣手段，請中央黨部立即徹查嚴辦！」

(旺報)