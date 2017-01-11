海倫清桃老公喊話：若提離婚 一毛錢都不會給

海倫清桃引發一連串爭議。(取自臉書)

海倫清桃與老公先前現身開記者會。（圖／中時資料照片）

海倫清桃8日與老公召開記者會，坦承從家世、學歷、年紀到婚姻全是造假，今《壹週刊》報導，記者會前一天，她與一名小鮮肉牽手逛街，與記者會聲淚俱下的模樣相較，格外諷刺。而她今天也爆家暴新聞，她早上表示，現在住在外面，經紀公司每天會派人去看她，目前安全，不過因為匆忙跑，所以身上沒什麼東西。她老公戴發奎下午則做出回應。

海倫清桃彷彿八點檔連續劇的故事，已造成形象重挫，也令社會大眾反感，她的經紀公司民視鳳凰今早對她脫序行為也做出回應：「這已經是家務事，鳳凰藝能先協助海倫清桃研擬怎麼透過法律途徑處理，目前不便對外發言，謝謝大家關心。家務事不值得再浪費社會資源，深感抱歉，不再回應。這段期間，經紀公司將停止海倫清桃所有對外演藝通告，待水落石出後再做安排。」

下午左右，海倫清桃的老公戴發奎對海倫清桃指控他家暴做出回應，坦言8日記者會後回家，海倫清桃很歇斯底里，嚷嚷說要回越南，不想再留在台灣，也說不想活了，但他因為不習慣越南的生活不想陪她回去，夫妻倆口角爭執起衝突，他踢她肚子是為了要制止她想不開。

至於海倫清桃提到兩人過18年無性生活，有夫妻之名，無夫妻之實，戴發奎也承認，並坦承先前海倫清桃說流產，那是他編的，只是為了要塑造他們有夫妻之實而已。而她爆出有小王，戴表示不清楚，也認為不可能，因為他跟她都跟得很緊，海倫清桃只是想找個人得到安慰而已。

海倫清桃目前離家，沒和戴聯絡，戴發奎進一步說，如果海倫清桃要離婚，他一毛錢都不會給，連夫妻共同財產的那一半也不會給她，隔空喊話要她想清楚。

(中時)