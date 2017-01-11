第二屆「桃園好棧」出爐 桃禧航空城、古華等20家獲選

我要評比

第二屆「桃園好棧」今(11)日出爐，共有桃禧航空城酒店、古華花園飯店等20家脫穎而出，桃園市長鄭文燦盛讚代表住宿品質獲得肯定。

鄭文燦今日出席「第二屆桃園好棧成果發表暨頒獎禮」，他說，桃園市政府觀光旅遊局舉辦「桃園好棧」逐漸形成良好旅遊品牌，選拔活動分為飯店 (Hotel)、汽車旅館(Motel)及民宿 (Homestay)3組，經書面審核、民眾網路票選、實地審查及神秘客評分兩階段評選後，這次決選出20家「桃園好棧」。

第二屆「桃園好棧」得獎業者名單有飯店 (Hotel)組13家，包括中壢區古華花園飯店、中壢米堤大飯店、南方莊園、中壢福容大飯店等，桃園區有晶悅國際飯店、大爵商務飯店、桃園福容大飯店、桃花園飯店、奧爾斯旅店，其他地區還有桃禧航空城酒店、東森山林渡假酒店、三揚精品商旅、甲桂林商務旅館。

汽車旅館 (Motel)組1家為綠的旅館，民宿 (Homestay)組6家包括復興區桃山渡假農場、小烏來山莊、河那灣、和風山莊及龍潭區烏樹林從前從前、馬廄民宿。

桃市府觀旅局長楊勝評表示，為讓民眾提前感受年節喜氣氛圍，第二屆「桃園好棧」即日起至25日推出「年節大富翁」網路活動，只要上桃園好棧官方網站，就有機會入住桃園好棧、品嚐下午茶。

(工商)