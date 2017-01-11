姊妹倆前後當媽！無尾熊寶寶探頭探腦來賣「萌」

育兒袋已經要容不下頭好壯壯的小無尾熊。（台北市立動物園提供）

動物園又傳喜訊！去年無尾熊館裡的高齡爺爺派翠克因病辭世，讓大小朋友好傷心，也感謝派翠克多年來帶給台灣粉絲快樂的回憶！然過了新年，無尾熊館又傳出好消息了！兩隻雌性無尾熊「Q妹」、「Emily」的寶寶在育兒袋前後當媽，寶寶在育兒袋已待滿半年，空間有限的育兒袋也快容不下頭好壯壯的寶寶，最近姊妹倆的無尾熊寶寶頻頻從各自的育兒袋中探頭探腦，模樣超可愛。

小無尾熊的手伸出育兒袋活動。（台北市立動物園提供）

無尾熊「Q妹」與「Emily」去年分別與「Flynn」及「Q比」成功配對，她們成功孕育的寶寶僅相差九天時間。目前各自在育兒袋內已待滿6個月的無尾熊寶寶們，已經成長得頭好壯壯，育兒袋的容量也將到達極限！發育完成的無尾熊寶寶便開始將頭、手腳伸出袋外透風、活動，不少仔細觀察、幸運目擊的遊客都相當驚喜！

小無尾熊撐開育兒袋開口。（台北市立動物園提供）

無尾熊屬於有袋類動物，懷孕約一個月左右時，便會將尚未發育完全的胎兒產出，即將臨盆的無尾熊呼吸變得急促，也會本能地「喬」好姿勢讓上身平躺、保持腹部平整，使嬌小的無尾熊寶寶可順利地由產道爬往育兒袋中，吸取奶水繼續成長。這回「Q妹」生產，保育員也幸運觀察到疑似幼仔爬進育兒袋時留下的胎膜組織。

保育員為無尾熊「Emily」進行袋檢。（台北市立動物園提供）

這回是「Q妹」首次產仔育幼，初期無尾熊寶寶在育兒袋內蠕動時，「Q妹」會緊張地不斷拍打耳朵，而有經驗的「Emily」則顯得淡定許多。由於幼仔剛進育兒袋時大小僅約1.5公分，觀察非常不容易。

無尾熊「Q妹」的寶寶探出頭休息。（台北市立動物園提供）

因此保育員便藉由「Q妹」拍打耳朵的反應，或日常照管時將手輕放在無尾熊腹部，來感覺幼仔是否仍在袋內順利成長，除此之外，便是每月一次的獸醫師例行袋檢，目前小無尾熊及媽媽們都非常健康。

無尾熊「Q妹」幼仔爬進育兒袋後留下疑似胎膜的組織。（台北市立動物園提供）

話說小朋友也快放寒假了，緊接著就是農曆春節了！無尾熊「Q妹」與「Emily」的寶寶都即將離開育兒袋，民眾來到台北市立動物園的無尾熊館也有極高的機率，可以觀察到兩隻無尾熊寶寶的可愛模樣，但參觀時，請切記降低音量，給無尾熊媽媽及寶寶們舒適的育幼空間喔！

(中時電子報)