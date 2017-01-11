今年首度偷渡犯遣返作業 馬祖執行

內政部移民署今天在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接10名大陸地區人民給陸方，並接返我方人民1名，這也是今年首度執行「金門協議」合作案。

兩岸偷渡犯之遣接返，歷來均依「金門協議」由雙方主管部門，在海峽兩岸紅十字會見證下執行；此次遣返作業是循「馬尾－馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經我方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港，移民署人員於馬祖福澳港等待陸方「安麒輪」進港執行兩岸人民遣接返任務。

此次遣返的10名大陸偷渡犯中，其中有3人是駕駛小型遊艇「霧隱號」來台接應滯留台灣的陸客，並打算前往美國關島尋求政治庇護，因遊艇故障擱淺桃園市大園區圳頭里南沙崑岸際遭海巡署查獲；全案經法院依違反入出國及移民法判決，服刑完畢後於今天交由陸方人員押解返陸；另我方接返的1名台灣地區人民，是於105年10月企圖由廈門搭船偷渡返金門時，遭大陸警方查獲。

金門協議是民國79年兩岸透過紅十字會簽訂，移民署秉持人道精神和保障兩岸人民權益，持續執行本協議，同時深化兩岸事務性之聯繫與合作。1060111

(中央社)