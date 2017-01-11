82新進人員報到 苗警添生力軍

苗栗縣警察局今天有82名新進警員報到，警民比提升至1比480人，為苗栗縣近年最大增額幅度，縣長徐耀昌於講習時間為這批生力軍加油打氣，不忘提醒值勤時多注意自身安全。

104年度四等特考一般警察人員有82人分發至苗栗，其中男性員警58人、女警24人，今天辦理報到講習，扣除105年警員定期請調的16人，實際增派66人，使苗栗縣員警力從1098增加至1164人，警民比提升為1比480人，是近年來增額幅度最大一次。

苗栗縣長徐耀昌出席講習，替新進警員加油打氣，鼓勵發揮年輕人的活力熱忱，以正向積極態度迎接挑戰。

徐耀昌說，警察是人民保母，更是穩定社會的安定力量，期許新進同仁用心學習，透過前輩帶領、累積經驗，除暴安良，提供民眾更優質的生活環境；他也溫馨提醒，執勤過程中，除順利達成任務，也要多注意自身安全。

苗栗縣警察局長金浩明表示，今年增派人力將著重加強「培訓科技犯罪偵防人員」及「交通事故處理專業化」，對刑事工作有興趣或專長者，責成刑事警察大隊培訓納入科偵人員，以提升電腦詐欺案破案率及降低案件發生率。

縣警局指出，新進警員實務訓練期間，規劃實務操作課程及警察專業與法律課程，強化警技能力，並由各分局遴選績優學長、姐，採一對一「師徒制」傳承工作經驗，期能在最短時間內了解轄區狀況，熟悉整體勤務運作。1060111

(中央社)