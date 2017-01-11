中嘉TBC東森案 NCC要開公聽會

我要評比

國家通訊傳播委員會（NCC）今天表示，決議中嘉案、台灣寬頻通訊（TBC）案、東森電視併購案都要各自舉辦公聽會，釐清相關疑慮。

NCC下午舉行記者會表示，有關遠傳電信認購公司債入主中嘉案、亞太電信董事長呂芳銘個人資金入主TBC案、台灣數位光訊科技併購東森電視股權案，委員會決議都要舉行公聽會。

NCC說，中嘉案日前已辦聽證會，業者允諾今年2月6日前補足銀行授信草約、遠傳電信合作合約中文譯本等，預計在2月10日前舉辦公聽會。

NCC表示，TBC案涉及管理公司可能有不確定性，要釐清經營主體，20日將舉辦公聽會。東森電視併購案是23日開公聽會，要釐清台數科股東名冊是否涉黨政軍問題。

NCC也通過預告修正「無線電頻率使用費收費標準」，鼓勵業者優化偏遠地區網路建設及通訊涵蓋，增訂偏遠地區涵蓋係數，設計以4級行政區域（村／里）計算人口涵蓋率為依據，提供業者85折至95折不等折扣；目前偏遠地區涵蓋率約70％至80％，預期今年底前中華電信及遠傳電信可達90％。

NCC表示，今年由行政院國家科學技術發展基金補助新台幣1億元，採業者與政府各出資一半方式，先改善偏遠高災害潛勢區40座基地台，之後將持續做。1060111

(中央社)