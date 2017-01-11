法務部下周邀10名人權專家來台審查兩公約
台灣將人權兩公約內國法化後，去年已提出第二次的國家報告，法務部為落實人權保障，將於1月16日至20日邀請10位國際人權專家來台審查，針對我國人權保障缺失提出具體之改進建議。
法務部表示，2009年12月我國施行兩公約，並依兩公約規定，建立人權報告制度。2012年4月，我國提出兩公約初次國家報告，因我國已非聯合國會員國，無法依聯合國模式提交報告及接受審查，乃邀請國際人權專家來台參與國際審查會議。2013年10位國際人權專家首度來台審查，提出81點結論性意見與建議，對我國人權現況提出建言。
法務部為延續兩公約國家報告審查機制，從2015年起積極籌辦撰寫兩公約第二次國家報告，共召開相關會議115場次，包括邀請總統府人權諮詢委員會委員、非政府組織及大部分之政府機關，完成「共同核心文件」、「回應結論性意見與建議」、「經濟社會文化權利國際公約」及「公民與政治權利國際公約」4冊報告，並於去年4月發表兩公約第二次國家報告。
我國援例再度於今年1月16日至20日辦理國際審查會議，邀請10位國際人權專家就我國落實結論性意見與建議之情形及初次國家報告國際審查後，各項人權保障之落實與進展進行審查。
法務部說，本次會議另將邀請聯合國相關人權機構、重要國際人權團體、其他國家人權委員會及國際媒體來台參與，展現我國與世界人權接軌，自願落實國際人權標準之決心。
(中時)
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