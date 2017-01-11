蘆竹分局　破獲六合彩簽賭案

蘆竹分局破獲六合彩簽賭案，逮捕到5人及查扣相關物品。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局破獲六合彩簽賭站案，去年10月獲報由張姓組頭向中華電信公司申請7組電話供傳真及接收不特定人士簽賭香港六合彩，並透過溫姓電信工程師研發相關搭配市內電話、電腦設備軟體系統供經營地下簽賭站，查獲地下簽賭站分別以集合式社區、神壇、店家做為掩護，並以電話方式接收及傳真簽賭，警方在桃園區、龜山區等5處執行搜索，查獲廖姓等5人，傳真機6台機、賭資1萬9000元、行動電話1支、帳冊、六合彩簽單等物，依法移送。

(中時)