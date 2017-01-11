草屯療養院、玉峰里民 合力清淨家園　

草屯療養院各級幹部與玉峰里民在誓師中高呼「草療玉峰一家親！清淨家園最用心！」隨即展開清淨家園活動。（楊樹煌攝）

草屯療養院長簡以嘉〈左〉率院內各級主管與院民在圓環周邊道路大掃除。（楊樹煌攝）

草療和玉峰里民合力清淨家園，讓社區呈現煥然一新景象，並展現出草療、玉峰一家親的團結互動精神。（楊樹煌攝）

衛福部草屯療養院與草屯鎮玉峰里辦公處，為讓社區在春節前有個潔淨的公共空間，今〈11〉日由院長簡以嘉率院內各級主管與院民，還有里長陳東建率里民共約近百人，合力展開清淨家園活動，不到半天已讓社區呈現煥然一新的明亮景象，並展現草療、玉峰一家親的團結互動精神。

今天草屯療養院的各級主管和里民們，每人都手持畚箕、掃帚或垃圾袋，集結在草療社區心理衛生大樓前，由簡院長和陳里長率領全體參與清淨家園的伙伴們，高呼「草療玉峰一家親！清淨家園最用心！」的誓師口號中揭開序幕，隨即在圓環周邊各主要馬路，全面展開大掃除。

身穿紫色背心的草療員工，沿著玉峰街兩旁進行環境清掃，玉峰里民則沿著草屯國小前的玉屏路清除道路兩旁垃圾，最後會師於草屯舊圓環，所有同仁有條不紊地針對社區內的街道巷弄、排水溝、雜草枯枝等逐一清潔，讓社區馬上變得亮麗又乾淨。

草屯療養院長簡以嘉特別感謝玉峰里民的協助，大家同心讓社區環境煥然一新，並希望未來社區、醫院一家親，共創健康家園。玉峰里長陳東建表示「清淨家園，人人有責」，很高興與草療共同辦理清淨家園的全民運動，不但掃街也掃心，讓大家有潔淨空間並有健康心靈。

(中時)