中市年貨大街剩兩場 祭十元雞排、購衣券攬客

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天津路商圈將於13日起展開「天津有禮–幸福奇雞」年貨大街，今日祭出今年消費抽獎大禮GOGORO LITE電動機車及IPHONE 7、LG小精靈清潔機器人、購衣券等好禮。（黃國峰攝）

天津路服飾商圈年貨大街即將自13日登場，今年消費滿額摸彩獎品包括電動機車、iphone7等大獎。(馮惠宜攝)

一中年貨大街今年首度祭出購物滿額摸彩禮，首獎是價值8萬8千元的電動機車。(馮惠宜攝)

景氣冷清清，年貨大街也告急！台中市天津路年貨大街、一中街年貨大街分將分別於13、23日登場，天津路年貨大街今年壓軸抽大獎從汽車變為Gorogo電動機車，一中年貨商圈則是史無前例端出機車、手機做摸獎品；為拼買氣，天津路則是限時發送百元購衣券，而一中商圈祭出限時限量十元雞排，都希望在冷冷景氣中聚集人氣。

真的好慘，台中市最盛時期全台中至少有8場年貨大街活動，今年只剩下天津路、一中商圈維持年貨大街，但從摸彩品也感受到不景氣，尤其是天津路年貨大街往年都祭出汽車做為摸彩大獎，今年汽車變電動機車。

天津商圈主委莊坤湖解釋，不是縮水，是增多獎項讓更多人有機會，除價值88000元的GOGORO LITE電動機車3台外，還有IPHONE 7(32G)3支、以及3台LG小精靈清潔機器人及66份3500元天津商圈購衣消費券。

而「一中吉雞新年市集」則將從23日到2月5日舉辦，今年消費滿百摸彩，於一中商圈會員店家消費滿100元即有機會抽中Gogoro、iPhone 7 Plus(64G)、Smart IO 微型智能飄移電動車、Casio EX-TR70 自拍神器、Beats耳機、途訊K068無線麥克風等好禮。

另，也安排8場「激安美食十元雞排」活動，每場限時限量促銷100份。

(中時)