桃市中區扶輪社展愛心 舉行慈善音樂會
桃園市中區扶輪社主辦的「紀念扶輪基金100周年」活動，社友把慶典的預算舉辦公益慈善音樂會，邀請混障綜藝團、壹擊二重奏等多個團體，舉辦理這場充滿愛與溫暖人心的音樂會，市議員黃婉如大力支持，歡迎民眾15日到桃園展演中心展演廳觀賞演出。
黃婉如說，扶輪社友長期重視社區服務，但這一次更加落實的把扶輪社友的聯誼活動配合社區服務，將扶輪自己的快樂灑向公益團體和弱勢族群。
「讓愛飛揚慈善音樂會」邀請了混障綜藝團、壹擊二重奏、國立桃園啟智學校、財團法人桃園市私立心燈啟智教養院、社團法人桃園市肢體傷殘協進會、社團法人桃園市視障福利發展協進會向陽樂團等單位，透過歌曲、舞蹈等多元的演出，盼帶給您生命力的撼動饗宴。
音樂會15日下午13點30分開始，持票優先入場，13點45分後自由入場，黃婉如邀請桃園市民參加，索票地點：桃園市議員黃婉如服務處 ，桃園區中山北路33號聯絡電話：(03)335-9701、(03)338-2425。
(中時)
關鍵字：紀念扶輪基金100周年、扶輪社、讓愛飛揚慈善音樂會
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