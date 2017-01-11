潘基文將返韓布局大選 急於澄清受賄傳聞
曾暗示將角逐下任南韓總統寶座的前聯合國秘書長潘基文，即將於12日返回南韓，他回韓後第一件事，就是澄清自己「受賄23萬美元」的傳聞，以免總統之路受阻。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，潘基文競選班底發言人李度運今天表示，捲入朴淵次「賄賂門」的說法完全是無稽之談，將保留對相關報導追究法律責任權利。
據報導，李度運還稱，南韓政府提議對潘基文給予國務總理規格的警衛待遇，但潘基文囑咐盡量減少警衛人員。
李度運透露，潘基文將於13日前往國立顯忠院參謁李承晚、朴正熙、金泳三、金大中等4位已故總統陵墓，當天下午將與競選班底人員開會。
潘基文還將以前聯合國秘書長身份與代總統國務總理黃教安、國會議長丁世均和大法院院長梁承泰會面。1060111
(中央社)
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