《別敲兩次門》 露西波頓遭惡靈纏身沾鮮血

《別敲兩次門》媽媽為了女兒挺身與惡靈對抗。(威視提供)

由英國新銳導演卡拉道格詹姆斯(Caradog W. James)，所執導的2017年開春首部恐怖傑作《別敲兩次門》(Don’t Knock Twice)，挑戰國外駭人的禁忌傳說。

敲一次門，是喚醒邪惡；敲兩次門，召喚的是惡魔，該片將在2017年1月13日黑色星期五驚悚上映。

導演卡拉道格詹姆斯認為，恐怖片應要加入更多人性面元素，才能讓觀眾更感同身受，始終堅持要在恐怖劇情內，加入媽媽與女兒的動人情感。

而飾演叛逆女兒的女星露西波頓，代表作有《搖滾青春戀習曲》，她為了一場被惡靈纏身的戲碼，全身沾滿血漿的掛在空中甩，不僅拍完後全身瘀青，眼睛都險被碎玻璃割傷，敬業態度令工作人員嚇一跳。

(時報周刊)