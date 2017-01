美得過火 冰河白PS4 19日開賣

輕薄機型PlayStation 4 (PS4) (CUH-2000系列)推出「冰河白」款式。(圖/SIET提供)

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited(SIET)宣布,將會為2016年推出的輕薄機型PlayStation 4 (PS4) (CUH-2000系列) 推出首個新色「冰河白」。新色將由1月下旬開始,在亞洲、日本及歐洲地區陸續發售。

PS4冰河白將於1月19日於台灣發售,並備有500GB (建議零售價NT$9,980)及1TB(建議零售價NT$10,980)可供選擇。玩家可按照個人喜好,選購設計簡清而優雅的「極致黑」或「冰河白」PS4主機。

無線控制器 (DUALSHOCK 4) (CUH-ZCT2系列) 的新色「迷彩綠」。(圖/SIET提供)

另外,無線控制器 (DUALSHOCK 4) (CUH-ZCT2系列) 的新色「冰河白」及「迷彩綠」亦將於同日推出,建議零售價新台幣1,780元。

在遊戲軟件方面, PS4的遊戲陣容亦持續增強。萬眾期待的新作,如『RESIDENT EVIL 7 biohazard』 (CAPCOM CO., LTD.)、『仁王』(KOEI TECMO GAMES CO., LTD.)、Gravity Rush 2』、『Horizon Zero Dawn及『PaRappa The Rapper Remastered』 (SIE WWS)等亦將陸續發售。

(中時電子報)