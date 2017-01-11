導航軟體沒更新 外籍女子求職迷途

台北市警大同分局警備隊警員張益瑋、葉思妤2員，日前於環河北路與鄭州路路口執行路檢勤務，發現行駛在鄭州路上的1名年約40歲的女性騎士，突然從機車儀表板上掉落1支手機至人行道，員警撿拾後立即呼叫女騎士停車並靠路邊熄火，並上前瞭解事因。

經員警詢問女騎士，表示其原先欲從新北市新莊區騎車至台北市大同區的「就業服務處」應試求職，但由於是菲律賓籍的外籍人士，所以無法辨識台北市道路的名稱及路況，故將手機另以固定夾固定於儀表板上方，以利觀看地圖導航，但仍找不到目的地，甚至幾分鐘前才騎上了忠孝橋往新北市三重區，發現騎錯方向又折返回來。

經張員檢視女子手機，發現導航軟體並未更新為最新版本，經查詢最新資訊，「台北市就業服務處」已於去年12月12日搬遷至萬華區，才導致外籍女子地址輸入錯誤，迷途於路中。後張員主動幫女子更新導航軟體及輸入「就業服務處」正確的地址，並協助加強固定手機以防止再次掉落，也向女子清楚地說明至萬華區的行經路線。

女子對於員警的積極協助非常感激，並說「幸虧有警察協助，我終於不再迷路了！台灣的警察真的非常熱心！」

(中時)