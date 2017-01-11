國美館慶新年 書法名家揮毫四字聯贈送民眾
迎接農曆新年到來，國立台灣美術館推出「吉啼舞春賀新年」系列活動，從15日開始就有「書法名家揮毫四字聯」，而大年初二更將舉辦「祥獅獻瑞迎新春」，此外，臉書粉絲更可參加「一鳴驚人紅包送」活動，要讓即將到來的雞年熱鬧滾滾。
國美館表示，響應文化部推動文化平權的理念，落實文化藝術無障礙，本周六下午1點半開始，邀請到視障書法名家廖燦誠現場揮毫，緊接著，將由105年度全國美術展書法類得獎者開筆為民眾寫下新年祝福，現場會發送號碼牌，由書法名家書寫四字連贈送民眾。
而在大年初二當天下午，將由國美館形象吉祥物Mr.ART與財神爺、舞獅鼓陣為「祥獅獻瑞迎新春」活動揭開序幕，國美館館長蕭宗煌表示，初二除有舞獅鼓陣演出，現場還舉辦金雞報喜年曆DIY、版印木活字DIY等活動，讓民眾感受濃濃年節氛圍。
(中時)
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