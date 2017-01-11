中國艦隊近日曾繞行日本一周

日本防衛省統合幕僚監部（聯合參謀總部）10日指出，中國海軍的2艘江凱II級護衛艦和1艘補給艦10日上午沿日本海南下，通過長崎縣海域的對馬海峽駛向東海。

《產經新聞》報導，統合幕僚監部指出，這3艘軍艦去年10月自東海航行經鹿兒島縣海域的大隅海峽，可能是在太平洋上實施訓練等。本月5日發現同樣的艦隊從青森縣海域的津輕海峽向西航行，通過對馬海峽，基本上應繞日本列島航行了一周。

去年12月25日，中國首艘航空母艦「遼寧」號通過沖繩縣宮古海域，首次通過太平洋等，在日本周邊近海的活動日趨頻繁。由於對馬海峽是國際海峽，外國艦艇航行通過在國際法上並不構成問題。

不過，由於9日有8架包括轟炸機在內的中國軍機在對馬海峽上空往返飛行，故防衛省正持續密切關注相關動向，並分析中國軍方的意圖。

去年1月27日中國海軍的電子偵察艦「天狼星」號等4艘艦隊也曾從對馬海峽北上進入日本海，2月2日經津輕海峽往東航行進入太平洋，2月16日從大隅海峽往西駛向東海。那是中國艦隊在非參加俄軍聯合軍演的情況下，首度繞行日本一周。

(中時)