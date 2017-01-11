陸對比特幣展開進一步調查

我要評比

繼6日約見上海市比特幣交易平台主要負責人，了解平台運營狀況後，中國大陸對比特幣展開進一步的調查工作。

據華爾街見聞今（11）日報導，中國人民銀行上海總部、上海市金融辦等機構今日聯合對比特幣中國展開調查，調查比特幣是否有超出經營許可範圍、是否未經許可展開信貸、支付、匯兌等業務、是否涉及市場操作，以及違反洗錢或是資金安全等情形。

(工商)