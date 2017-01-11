回鄉換回真身分欲結婚 越籍女子入境遭識破

30歲越南籍女子10日自胡志明市搭機入境，要與台灣男朋友結婚，在通關處因神色可疑，遭移民署查獲擁有2個身分，台中港國境事務隊指出，該女子3年前曾持另一身分來台，去年9月回越南換回真身分要結婚，沒想到在入境時被識破，因上次非法工作及逾期停留被管制，越女今日已遭遣返出境，跨國追愛結婚夢碎。

(中時)