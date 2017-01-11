習舊屬 楊曉渡任反腐敗局長

楊曉渡以監察部長兼任反腐敗局長。（圖取自大陸網站）

大陸國務院今天發佈楊曉渡為國家預防腐敗局長，此前的去年底，楊曉渡出任監察部長。楊曉渡曾在上海任職，為台商所熟悉，他曾是習近平在上海市委書記任內（2007年3月就任）的下屬。

新華社今天報導楊曉渡最新任命；63歲的楊曉渡同時擔任國家預防腐敗局長及監察部長，是大陸整合監察力量的新部署。

預防腐敗局在2007年9月6日宣布成立，於13日正式揭牌，列入國務院直屬機構序列，在監察部加掛牌子。

前述監察及反腐部門都屬於政府部門，即國務院系統。在中共黨內則有中紀委和巡視組進行反腐及幹部作風等工作。

楊曉渡在2014年就出任中共中中央紀律檢查委員會副書記，成為中共中紀委書記王岐山的副手。

在調往北京前，楊曉渡曾任上海副市長、市委常委、市紀委書記，市委統戰部長，為台商所熟悉。2010年2月，時任上海市委常委的楊曉渡曾率團訪台。

(中時電子報)