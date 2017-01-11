迎長照服務人員 高市提升相關補助經費
高雄市將調整照顧服務員薪資結構並提升相關補助經費，給予照顧服務員實質的薪資加給，提升照顧服務員完訓就業及留任意願。
高雄市社會局今天表示，高雄市老年人口民國105年12月共37萬3604人，占全市總人口數的13.44%，在6都中僅次於新北市及台北市，排名第三。高雄市現有32家居家服務單位及1653名照顧服務員，服務全市5893名長輩及1224名身心障礙者。
高雄市自93年至104年訓練照顧服務員1萬多名，這些照顧服務員除了在家中照顧長輩外，也投入照顧服務產業中，但在居家式、社區式及機構式的投入比例還是偏低。
高雄市社會局表示，希望民眾在接受完專業訓練後，不僅只是照顧自己的長輩，也能夠將此能力運用在照顧其他失能者上，除了可以在照顧過程中獲得工作收入外，也能獲得一份照顧的成就感。
為提升照顧服務員完訓學員就業及留任意願，高雄市配合中央調整照顧服務員薪資結構並提升相關補助經費，給予照顧服務員實質的薪資加給。
除了因應勞基法第37條（一例一休）新增補助居服員於休息日的額外加班費外，居服員在服務時間內，往返不同案家的交通時間，也補助交通津貼，當月服務時數達130小時以上，每人每月補助轉場交通津貼新台幣5000元，最高補助12個月；當月服務時數達90小時以上未滿130小時者，每人每月補助轉場交通津貼3500元，最高補助12個月。
為鼓勵居家服務人力投入原住民鄉、離島及偏遠地區服務，調高照顧服務員交通費每人每日最高補助150元，每月最高補助3000元，並增列照顧服務員獎勵津貼，每月服務3名以上居住於原住民鄉、離島及偏遠地區的服務對象，每人每月補助3000元，最高補助12個月；服務未達3名者，每人每月補助1000元，最高補助12個月。1060111
(中央社)
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