行政院著重擴大內需 盼提振經濟
新的一年剛開始，行政院宣示今年將全力提振經濟，重點將著重在擴大內需，政府會加快推出4年總金額超過兩兆元的公共建設相關計畫，配合預算支持，希望有整體提振經濟效果。
行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會報告，今年除了全力推動蔡總統選前政見包括社會住宅、綠能及長照政策，也會推動振興經濟政策，重點將著重在擴大內需。
基礎建設方面，林錫耀說，政府會加快推出4年總金額超過兩兆元的公共建設相關計畫。
他說，計畫包括一、軌道建設，包括捷運，鐵路立體化，輕軌等建設；二、水環境，有關供水跟水資源開發等相關建設計畫及汙水下水道；三、綠能建設；四、數位科技，如智慧寬頻等建設。
林錫耀說，政府會針對這四大建設方向，擬定短中長期建設計畫，配合預算支持，強力推動，希望有整體提振經濟效果。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。