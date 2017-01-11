行政院著重擴大內需 盼提振經濟

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新的一年剛開始，行政院宣示今年將全力提振經濟，重點將著重在擴大內需，政府會加快推出4年總金額超過兩兆元的公共建設相關計畫，配合預算支持，希望有整體提振經濟效果。

行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會報告，今年除了全力推動蔡總統選前政見包括社會住宅、綠能及長照政策，也會推動振興經濟政策，重點將著重在擴大內需。

基礎建設方面，林錫耀說，政府會加快推出4年總金額超過兩兆元的公共建設相關計畫。

他說，計畫包括一、軌道建設，包括捷運，鐵路立體化，輕軌等建設；二、水環境，有關供水跟水資源開發等相關建設計畫及汙水下水道；三、綠能建設；四、數位科技，如智慧寬頻等建設。

林錫耀說，政府會針對這四大建設方向，擬定短中長期建設計畫，配合預算支持，強力推動，希望有整體提振經濟效果。1060111

(中央社)