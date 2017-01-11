大農大富生命寶樹換新裝 邀民眾彩繪

農曆春節將臨，花蓮光復鄉大農大富平地森林園區的藝術作品「生命寶樹」準備換新裝，花蓮林區管理處邀請民眾一起彩繪，並分享園區鳥類、兩棲類調查成果。

林務局花蓮林區管理處長吳坤銘表示，大農大富平地森林園區造林有成，生機蓬勃。從民國100年開園展示至今的藝術作品「生命寶樹」，是由藝術家葉蕾蕾運用181根漂流木及一棵雀榕，號召群眾、集體創作而成的藝術迷宮，希望人群穿梭於迷宮內，有機會與大自然、藝術品更親近地互動。

吳坤銘說，今年「生命寶樹彩繪更新活動」邁入第五屆，歡迎曾經參加活動的民眾再度回到園區敘舊、彩繪；未參加過的民眾也能加入彩繪行列，同時入園享受滿滿的芬多精。

大農大富平地森林園區位於中央山脈與海岸山脈之間，1250公頃的園區相當於48座大安森林公園，種植逾百萬株低海拔常見的樹種，且與周邊農業、城鄉文化、社區營造及環境教育等結合，打造生態、節能減碳、健康導向的旅遊點。

彩繪活動預定1月15、16日舉辦2梯次，有興趣的民眾事先上網報名或現場候補；完成彩繪後，園區志工將協助創作者與成品合影、上傳園區FB，並致贈當日自行車體驗券一張。1060111

(中央社)