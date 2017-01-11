配水管線受汙染 陽明山280戶受影響

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台北市自來水事業處今天說，因配水管線受到油料污染，陽明山湖山里、湖田里周邊用戶，用水可能有異味，已關閉相關管路暫停供水，並調配周邊水源應變，約有280戶受影響。

北水處說，因配水管線受到油料污染，陽明山湖山里、湖田里周邊用戶，用水可能有異味，初步判斷污染原因是配水管受到發電設備柴油的滲透，雖然量不多，但在密閉管線，民眾仍可能會聞到異味。

北水處上午接獲民眾反映後，已立即關閉相關管線暫停供水，派員取樣化驗，並調派水車支援，預估影響的用戶大約280戶，目前除零星區域尚有異味外，水質檢驗數據均正常。

北水處表示，現正全面清查及清洗管線，以加速復水時間，呼籲民眾如發覺用水有異味請暫勿使用，可向客服中心8733-5678聯繫協助處理。1060111

(中央社)