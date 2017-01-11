陳宏一新片自畫像 入選鹿特丹影展
導演陳宏一以新片「自畫像」入選第46屆鹿特丹國際影展「大銀幕獎」正式競賽片，有趣的是，片中提及2016台灣總統大選，總統蔡英文在片中露臉多達3次以上。
今年共有8部影片入選鹿特丹國際影展「大銀幕獎」競賽，有來自美國、瑞典、比利時、智利、新加坡以及台灣等8國，「自畫像」是鹿特丹影展增設此獎5年以來，首部入選的台灣電影。
陳宏一以「自畫像」作為社會的自白，點出台灣當前外患內憂的處境，這部片背景設在太陽花事件之後，藉由一名女大生之死，一探這個欲振乏力社會之於年輕人熱血與理想的扼殺。
劇情描述台灣總統選舉當日，女大生被發現陳屍租屋處，她赤裸的身體被塗滿油彩，美麗的眼睛則遭利刃刨出，而她的畫家室友和閨蜜都涉有重嫌。
「自畫像」光是劇本籌寫就耗時兩年，鹿特丹影展選片人謝楓（Mr. Shelly Kraicer）看完十分驚訝，認為陳宏一完全跳脫前三部創作風格。片中提及2016台灣總統大選，不僅隨處可見中華民國國旗旗海飄揚，兩大總統候選人蔡英文、朱立倫也都躍上大銀幕，總統蔡英文露臉更多達3次以上，連當選總統的報紙頭題新聞也都清晰可見。
陳宏一目前正忙於該片後製工作，「自畫像」確定將於2月1日於荷蘭鹿特丹影展舉行世界首映。1060111
(中央社)
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