黨產會二凍國民黨資金 北高行開庭審理

台北高等行政法院今天開庭，審理國民黨針對黨產會第二次凍結永豐帳戶及台銀9張支票的行政處分，提停止執行案件。庭末法官諭知候核辦。

國民黨強調，為支付員工薪資及辦公室費用，產生新台幣1億6000多萬元現金缺口；政黨有財務及人事上自主權，黨產會的處分根本逾越憲法所保障的結社自由，進而影響政黨存續性及獨立性。

黨產會則反駁，政黨能量應由本身黨費、補助金、政治獻金、競選費用捐贈等顯現，國民黨可依規定申請許可動用資金，並無侵害憲法基本權等。1060111

(中央社)