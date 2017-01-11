陸委會諮委：19大影響美中磨合期互動

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陸委會日前召開諮委會議，有委員建議，應持續關注包括美「一中政策」立場、美中經貿互動、南海爭議等議題；此外，中共19大對美中磨合期互動也會造成影響，存在相對不確定性。

行政院大陸委員會日前舉行第247次諮詢委員會議，主題為「台美領導人通話後之美中台三邊情勢發展」。陸委會今天以書面方式向媒體簡要說明與會諮詢委員發言內容及討論重點。

與會委員認為，川普正式就任美國總統後，中國大陸對美國仍將維持一段觀察期，建議應持續關注包括美國的「一中政策」立場、美中經貿互動、南海爭議等相關議題。

此外，美中與日、俄等互動關係變化與區域情勢發展，以及北京基於中共第19次全國代表大會（19大）政權的平穩過渡為優先考量，對美中磨合期互動會造成影響，存在相對不確定性，也有待觀察。

有委員表示，因應中國大陸崛起與經貿挑戰，美國整體戰略態勢將牽動台美中三角關係互動格局。川普就任後的政策走向、大陸對台美加強合作互動的反應、美國對台支持力度等，將是三方互動關係觀察重點。

與會委員指出，面對川普上台後的國際區域情勢，以及經貿保護主義再起，加上大陸台商具有了解大陸產業發展優勢，台灣基於戰略思考，應凸顯自身價值及貢獻積極角色，保持與美國、大陸溝通管道暢通，避免陷入衝突。

另有委員指出，應關注中共19大後，整體經濟轉型推動進展及對台灣產生的影響。

陸委會主委張小月在致詞及回應委員發言時強調，面對新形勢發展，台美中三邊機會與挑戰並存。政府致力維護兩岸關係和平穩定發展政策沒有改變，呼籲兩岸在未來能「求同存異」，找尋溝通對話的機會與方式。1060111

(中央社)