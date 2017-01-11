離婚前楊大正帶女友山東回家住？鄭宜農這樣說

楊大正、鄭宜農去年離婚。（圖／中時資料照片）

楊大正現任女友為歌手山東。（圖／取自我是山東臉書）

鄭宜農回應和前夫楊大正、前夫新歡山東共居新聞。（圖／翻攝自鄭宜農 Enno Cheng臉書）

「滅火器」主唱楊大正2013年和鄭宜農結婚，去年初鄭宜農出櫃宣布離婚，今(11日)周刊爆料楊大正和鄭宜農離婚前就把歌手新歡山東帶回家住，三人同居，稍早鄭宜農回應：「看到大正跟她在一起很幸福，獲得了很多我以前無法給予。說真的，我也覺得很快樂」，並透露自己也有新對象，不希望因紛紛擾擾影響現在各自幸福的生活。

人在紐約的鄭宜農剛在臉書大方回應，「如報導所述，我現在的生活，是跟我的前夫楊大正、以及他的伴侶阿慧（或者，大家所認識的那個檯面上的山東）分租一間很大很明亮的房子」，承認的確三人住在一起。

鄭宜農說，她很喜歡山東，喜歡她的為人、喜歡看她在廚房忙進忙出的樣子，「新專輯找她擔任我的造型統籌，我們對這件事都好興奮」，大器表示兩人不論生活和工作上都有好交情，看到前夫與她開心交往，鄭宜農說：「說真的，我也覺得很快樂」。

鄭宜農坦承，如今三人的生活也有經歷過適應期，跟一般家庭一樣，「對我來說，大正與阿慧是朋友更是家人，我愛他們，也知道他們愛我」，她不希望這些八卦傷害家人，也希望能保護他們，吐露「我最近才終於有了喜歡的人，我很珍惜這種心情，請大家不要再拿舊文來干擾我戀愛」，「接下來請還給我們平靜吧」。

楊大正經紀人上午則澄清報導不實，楊大正是離婚後才和山東認識、交往，3人目前共同租屋當室友，雙方很很珍惜昇華為家人一般的感情，感謝大家關心，也希望得到祝福。

(中時電子報)