議員會同官員對永康公園道路坑洞等缺失大體檢

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市議員林燕祝（右2）11日和工務局官員踏勘永康公園。（黃文博翻攝）

台南永康公園完工後已啟用10年，但園區內道路坑洞多、運動器材及網寮遺址也都有缺失，市議員林燕祝11日會同工務局官員進行大體檢，官員允諾立即著手改善，並趕在農曆年前完成，還市民一處休閒好去處。

永康公園在95年完工啟用，由於內有故總統蔣經國行館最具特色，每天都吸引許多遊客前往，更是永康四分子地區居民平日運動健行的場地，園區路面雖曾修補，卻未整體施工，以致路中央比二側形成約10公分的落差，加上凹凸不平，常有民眾失足跌倒。

林燕祝11日和工務局踏勘後，針對路面毀損問題，林燕祝建議應刨除舊柏油路再重鋪，而非東補西補，讓路面能夠平坦好走，照明燈具及護坡邊鐵網破損多處，也需列表修復，落實門禁維護，提高夜間遊客安全。

另，區內平台、入口處柵欄及上下坡處扶手等則因木造材質，風吹雨淋朽壞加劇，遊客觸摸容易刺傷，也應一併處理。

林燕祝指出，永康公園區內擺設有不少簡易健身器材，建議進一步規畫為專區，發揮更高使用率，如能配合公園植栽美化綠化，相信可以嘉惠鄰近社區民眾，對於外地遊客的吸引力也能增加。

工務局總工陳世仁陪同步行會勘，立刻指示承辦人員紀錄相關缺失，路面部分以最速件辦理俾能在農曆年前完成，其餘公園設施會透過開口契約方式，加快辦理作業。

(中時)