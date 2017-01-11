大陸公布亞太安全合作白皮書

大陸發表「亞太安全合作政策白皮書」，強調大陸在經濟合作、安全問議題和反恐任務都有區域主導的地位。(圖/新華社)

美國在1月9日公布「重返海洋控制戰略白皮書」（Return to Sea Control）之後，大陸也公布了「亞太安全合作政策白皮書」做為回應，在這份1萬6千字的白皮書中，大陸說明自己的政策主張、亞太安全理念、與其他主要國家的關係。

新華社報導，亞太地區在世界格局中具有重要戰略地位，近年各國也進一步加大對亞太地區的重視和投入，此處的國際關係格局比以往更顯重要。白皮書說，大陸願意與亞太各國共同發展，充實經濟基礎；推進伙伴關係建設，並建立亞太安全規則，密切軍事交流合作。

白皮書介紹了大陸對於亞太地區的安全責任，在朝鮮半島問題上，大陸長期推動六方會談，主張半島的「非核化」與「非導彈化」，對於北韓違反安理會決議，大陸也支持安理會決議，以遏止北韓在和平道路上愈走愈遠。對於阿富汗，大陸支持打擊恐怖主義並且對阿富汗有各種援助，投入到對阿富汗的建設與援助的工作。

白皮書也強調大陸與東盟合作、東盟與中日韓（10+3）合作、東亞峰會、東盟地區論壇、東盟防長擴大會、瀾滄江-湄公河合作、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議等亞太地區主要多邊機制，大陸都扮演了關鍵而且主導的地位。

關於南海問題，白皮書重申大陸對南沙群島及其附近海域的立場，並表示要通過談判協商來和平解決爭議，大陸所發表的《南海各方行為宣言》，可以做為南海的共識框架，深化各國海上合作以實現多方多贏。文中還講到「堅決反對個別國家為一己私利在本地區挑動是非」，明顯是在回應美國。

關於釣魚台海域爭議，白皮書說，大陸對釣魚島的主權有著充足的歷史和法理依據，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中日就東海有關問題都有保持對話。已舉行了多次海洋事務高級別磋商，議題包括東海的海事危機管控、海上執法、油氣勘掘、科學考量、漁業等問題進行溝通，並已達成多項共識。對於爭議話題，大陸願意繼續通過對話磋商妥善管控和解決有關問題。

白皮書結語強調，中國大陸正在為實現中華民族偉大復興而奮鬥。在此過程中，中國大陸將為亞太地區帶來更多的合作機遇和發展紅利。堅持合作共贏，扎實推進亞太安全對話合作，促進新型國際關係建設。

(中時電子報)