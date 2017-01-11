正義感十足！徐歆與女兒徐禾婷成警界父女檔

保安科科長徐歆的女兒徐禾婷成為警界父女檔。（市警局提供）

桃園市政府警察局今天共有161名特考班結業生報到，分發至外勤第一線工作，其中市警局保安科科長徐歆的女兒徐禾婷也在分發名單內，成為警界父女檔。

徐歆表示，女兒大學時就讀新竹教育大學心理諮商系，畢業後在家輔中心工作3年多，「她是很有愛心、有正義感的人」，因為希望能有更多能力幫助有困難的青少年和民眾，才決定踏上父親腳步一起當警察，她利用函授課程自主學習4個多月，就打敗1萬多名考生，以前200名的成績考取特考。

徐歆說，已過世的太太曾在警政署當專員，兒子警大79期畢業後也在保大總隊第一警官大隊工作，加上現在分發到桃園實習的女兒，全家都是警察。

市警局表示，市府升格至今已2年，警察預算員額因受總員額匡定，在市府支持下仍維持編列上限4032人，預算充足，但因警察任用過程繁複，無法足額進用人事預算而年年結餘，市警局目前現有員額有3727人，警民比稍稍降低成1比593，雖仍是6都最高，但警政署已逐年增加警察專科學校及四等特考招生人員，至110年底預計招生24805的基層警力，可逐年解決警力不足的情形。

(中時)