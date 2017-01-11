吳敦義競選團隊就定位 林火旺任發言人

前副總統吳敦義參選國民黨主席辦公室下午宣布，台大哲學系教授林火旺將擔任吳辦的發言人。林火旺曾是前總統馬英九核心幕僚，擔任馬參選台北市長競選總幹事，以及總統府國策顧問。據了解，未來吳敦義競選團隊還將成立發言人群，林火旺是第一個就位的發言人。

(中時)